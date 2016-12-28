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Крушение Ту-154: обнаружен и поднят со дна второй "черный ящик" http://www.segodnya.ua/img/article/7838/38_main.1482916979.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/38_tn.1482916979.jpg Мир Как отмечалось, анализ данных с первого регистратора, обнаруженного накануне, позволяет сузить перечень причин крушения российского Ту-154

Крушение Ту-154: обнаружен и поднят со дна второй "черный ящик"

Сегодня, 11:18

Как отмечалось, анализ данных с первого регистратора, обнаруженного накануне, позволяет сузить перечень причин крушения российского Ту-154

Поиск обломков продолжается. Фото: AFP
Поиск обломков продолжается. Фото: AFP

Обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, сообщает Минобороны России, передает "РИА Новости".

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", – говорится в сообщении.

Как отмечалось, анализ данных с первого регистратора, обнаруженного накануне, позволяет сузить перечень причин крушения, однако пока не будет собрана вся информация, выводы делать преждевременно, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения самолета Ту-154. По данным Минобороны, найдено 223 фрагмента и 17 тел жертв катастрофы.

Как сообщалось, Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия).

В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира – ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники.
россия, самолет, Ту-154, авиакатастрофа, крушение Ту-154
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