Крушение Ту-154: следователи изъяли все техническую документацию по самолету

Как отмечается, изучение технической документации в подобных случаях – стандартная процедура

Следователи изъяли документацию на самарском заводе "Авиакор" по ремонту потерпевшего крушение в Сочи самолета Ту-154, сообщила пресс-служба корпорации "Русские машины", куда входит завод, передает "РИА Новости".

"Представители следственных органов 25 декабря прибыли на завод "Авиакор", где им были предоставлены все документы, касающиеся самолета Ту-154 №85572, потерпевшего крушение под Сочи", – говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что изучение технической документации в подобных случаях – стандартная процедура.

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

По предварительным данным, катастрофа самолета произошла из-за того, что во время набора высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные.

По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.

В Кремле заявили, что версия о теракте в связи с крушением над Черным морем Ту-154 пока не получает развития и рассматриваются все версии авиакатастрофы.

ФСБ РФ назвала четыре основные версии катастрофы.