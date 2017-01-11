"Кто-то поднимает большое "лавэ": автор первого гола в истории сборной Украины – о расширении ЧМ

Вчера ФИФА, как мы и анонсировали, расширила состав участников ЧМ с 32 до 48 команд, начиная с 2026 года.

Будет 16 групп по 3 сборные, две лучшие выходят в 1/16. Ожидается, что первый мундиаль в новом формате примет США - возможно, с Мексикой или Канадой. Чемпион, как и ныне, суммарно проведет семь матчей.

Но общее количество игр турнира возрастет с 64 до 80, увеличится и доход ФИФА - с $4 млрд за "мир-2014" до $6,5 млрд в 2026-м.

"Да, матчей будет больше, но разве турнир станет зрелищнее? Кто-то на этом поднимает большое "лавэ". Но ощущение, что мы губим футбол", - сказал нам автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко.

Учитывая, что в ФИФА входит 211 ассоциаций, на ЧМ пройдет каждая четвертая страна. Возрастут и шансы нашей сборной, ведь квота УЕФА на "мире" увеличится с 13 до 16 мест.

Скептики заполонили "Твиттер" ФИФА видеороликами 2015 года, когда Блаттера на пресс-конференции забросали долларами: мол, дело Зеппа живет.

"ФИФА просто убивает ЧМ", - пишет пользователь Камерон. "Жду не дождусь матча Кипр - Уганда", - иронизирует Оливер. А испанцы намерены оспорить решение ФИФА в суде, как не учитывающее интересов национальных лиг.

Босс ФИФА Инфантино парирует: "Нагрузка на игроков не увеличится - турнир уложится в нынешние 32 дня, а насчет неинтересности ЧМ... Неужели с Исландией на Евро было скучно?".