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Кубок Африки: сборная ДР Конго в меньшинстве обыграла Марокко (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/29_main.1484600655.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/29_tn.1484600655.jpg Мир В матче Кубка африканских наций-2017 команда ДР Конго минимально переиграла марокканцев

Кубок Африки: сборная ДР Конго в меньшинстве обыграла Марокко (фото)

Сегодня, 23:04

В матче Кубка африканских наций-2017 команда ДР Конго минимально переиграла марокканцев

Сборная Демократической Республики Конго победила команду Марокко в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.

Встреча первого тура группы С прошла в субботу и завершилась со счетом 1:0 в пользу ДР Конго. В составе победителей единственный гол на 55-й минуте забил Эрве Каж. На 81-й минуте команда ДР Конго осталось вдесятером после удаления Жозе Мутамбалы, но сумела сохранить победный счет.

В следующем матче команда ДР Конго 20 января сыграет со сборной Кот-д'Ивуара, а Марокко встретится с Того.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Кубок Африки, сборная Марокко, сборная ДР Конго

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Источник:

AFP

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