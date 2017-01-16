Кубок Африки: сборная ДР Конго в меньшинстве обыграла Марокко (фото)

Сборная Демократической Республики Конго победила команду Марокко в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.

Встреча первого тура группы С прошла в субботу и завершилась со счетом 1:0 в пользу ДР Конго. В составе победителей единственный гол на 55-й минуте забил Эрве Каж. На 81-й минуте команда ДР Конго осталось вдесятером после удаления Жозе Мутамбалы, но сумела сохранить победный счет.

В следующем матче команда ДР Конго 20 января сыграет со сборной Кот-д'Ивуара, а Марокко встретится с Того.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы