Кубок Африки: сборная ДР Конго в меньшинстве обыграла Марокко (фото)
В матче Кубка африканских наций-2017 команда ДР Конго минимально переиграла марокканцев
Сборная Демократической Республики Конго победила команду Марокко в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.
Встреча первого тура группы С прошла в субботу и завершилась со счетом 1:0 в пользу ДР Конго. В составе победителей единственный гол на 55-й минуте забил Эрве Каж. На 81-й минуте команда ДР Конго осталось вдесятером после удаления Жозе Мутамбалы, но сумела сохранить победный счет.
В следующем матче команда ДР Конго 20 января сыграет со сборной Кот-д'Ивуара, а Марокко встретится с Того.
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