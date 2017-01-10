"Кумовство" в США: Трамп устроил на работу своего зятя (видео)

Семейный подряд в Белом Доме. Дональд Трамп своим главным советником назначил зятя Джареда Кушнера. И пока общественность шокирована и требует отменить решение, сам избранный президент куда больше интересуется выяснением отношений с голливудскими звездами.

36-летнего Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп, прозвали серым кардиналом еще во время избирательной компании главы Белого дома. Теперь его влияние на президента вполне официально и законно. Нанимать членов семьи на работу, как оказалось, можно, если они будут работать бесплатно.

"Джаред сделал весомый вклад и был моим советником во время всей избирательной кампании и переходного периода. И я горжусь тем, что он будет занимать одну из ключевых ролей в моей администрации", – заявил Трамп.

Еще один неожиданный кадровый поворот – в национальной разведке. Ее может возглавить бывший сенатор Дэниел Коутс. 73-летний политик активно осуждал Москву из-за агрессии в Украине и требовал ужесточить санкции против Кремля. За это ему даже запретили въезд в Россию.

Но главный скандал последних дней случился на вручении премии "Золотой Глобус".

Голливудская актриса Мерил Стрип, которая активно поддерживала Хиллари Клинтон, произнесла гневную тираду в адрес Трампа. Припомнила ему пародию на журналиста с инвалидностью.

"Это просто разбило мое сердце. И я не могу об этом забыть. Это инстинктивное желание кого-то унизить, оно проникает в жизнь каждого. А когда это делает кто-то из власть имущих, тех, кто представляет все общество, то и другие начинают думать, будто им это также позволено", – сказала Мерил Стрип, актриса

Трамп ответил не менее гневным сообщением в соцсети и назвал одну из самых титулованных актрис Голливуда Мерил Стрип переоцененной.

"В сотый раз повторяю, что я никогда не передразнивал репортера-инвалида (и никогда бы этого не сделал), а просто указал ему на его угодничество. Когда он переделал

историю 16-летней давности ради того, чтобы выставить меня в дурном свете. Это еще один пример нечестных СМИ!" – написал Трамп.

После такого ответа Трампа в поддержку актрисы высказались десятки звездных коллег. Заявив, что еще никогда тихий голос Мерил Стрип не звучал так громко.

Громко выступить против Трампа звезды планируют уже на следующей неделе. Здесь в Вашингтоне сразу после инаугурации президента, певицы и актрисы мировой величины выйдут на женский марш против нового главы Белого Дома.

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