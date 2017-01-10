Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
"Кумовство" в США: Трамп устроил на работу своего зятя (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7870/17_main.1484072096.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/17_tn.1484072096.jpg Мир Джаред Кушнер будет главным советником нового президента США

"Кумовство" в США: Трамп устроил на работу своего зятя (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:39

Джаред Кушнер будет главным советником нового президента США


Семейный подряд в Белом Доме. Дональд Трамп своим главным советником назначил зятя Джареда Кушнера. И пока общественность шокирована и требует отменить решение, сам избранный президент куда больше интересуется выяснением отношений с голливудскими звездами.

36-летнего Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп, прозвали серым кардиналом еще во время избирательной компании главы Белого дома. Теперь его влияние на президента вполне официально и законно. Нанимать членов семьи на работу, как оказалось, можно, если они будут работать бесплатно.

"Джаред сделал весомый вклад и был моим советником во время всей избирательной кампании и переходного периода. И я горжусь тем, что он будет занимать одну из ключевых ролей в моей администрации", – заявил Трамп.

Еще один неожиданный кадровый поворот – в национальной разведке. Ее может возглавить бывший сенатор Дэниел Коутс. 73-летний политик активно осуждал Москву из-за агрессии в Украине и требовал ужесточить санкции против Кремля. За это ему даже запретили въезд в Россию.

Но главный скандал последних дней случился на вручении премии "Золотой Глобус".

Голливудская актриса Мерил Стрип, которая активно поддерживала Хиллари Клинтон, произнесла гневную тираду в адрес Трампа. Припомнила ему пародию на журналиста с инвалидностью.

"Это просто разбило мое сердце. И я не могу об этом забыть. Это инстинктивное желание кого-то унизить, оно проникает в жизнь каждого. А когда это делает кто-то из власть имущих, тех, кто представляет все общество, то и другие начинают думать, будто им это также позволено", – сказала Мерил Стрип, актриса

Трамп ответил не менее гневным сообщением в соцсети и назвал одну из самых титулованных актрис Голливуда Мерил Стрип переоцененной.

"В сотый раз повторяю, что я никогда не передразнивал репортера-инвалида (и никогда бы этого не сделал), а просто указал ему на его угодничество. Когда он переделал

историю 16-летней давности ради того, чтобы выставить меня в дурном свете. Это еще один пример нечестных СМИ!" – написал Трамп.

После такого ответа Трампа в поддержку актрисы высказались десятки звездных коллег. Заявив, что еще никогда тихий голос Мерил Стрип не звучал так громко.

Громко выступить против Трампа звезды планируют уже на следующей неделе. Здесь в Вашингтоне сразу после инаугурации президента, певицы и актрисы мировой величины выйдут на женский марш против нового главы Белого Дома.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
США, Белый дом, актриса, трамп, стрип, зять, певицы, дональд трамп, администрации
Все новости по теме Победа Трампа на выборах в США.

Вы сейчас просматриваете новость ""Кумовство" в США: Трамп устроил на работу своего зятя (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.