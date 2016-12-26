Кустурица прокомментировал крушение Ту-154: это невосполнимая утрата

Он отметил, что выступление хора имени Александрова всегда воодушевляло слушателей и коллег по сцене

Хор ансамбля имени Александрова был хором, с которым ничего не могло сравниться, их пение передавало всю ширину русской души, их утрата невосполнима, сказал сербский режиссер Эмир Кустурица в связи с крушением Ту-154 в Черном море в воскресенье, сообщает "РИА Новости".

"Ничего не могло сравниться с хором ансамбля имени Александрова! Их пение нас трогало до глубины души. Мы выступали вместе, и никогда до того или после я не ощущал настолько неповторимую силу людских голосов, перед которыми всегда звучало "Ура", которое мы слушали на Красной площади", – цитирует режиссера и музыканта Радио и телевидение Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РТРС).

Трагическую гибель членов ансамбля в авиакатастрофе Кустурица назвал "невосполнимой утратой". Он отметил, что выступление хора всегда воодушевляло слушателей и коллег по сцене.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова сотрудничал с Кустурицей и его группой No smoking orchestra. Совместные выступления начались в 2012 году в Кремле, в октябре того же года ансамбли дали в Белграде совместный концерт, который с тех пор стал традиционным.

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

По предварительным данным, катастрофа самолета произошла из-за того, что во время набора высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные.

По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.

В Кремле заявили, что версия о теракте в связи с крушением над Черным морем Ту-154 пока не получает развития и рассматриваются все версии авиакатастрофы.

ФСБ РФ назвала четыре основные версии катастрофы.