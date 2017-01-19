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Лавина сошла на отель в Италии: все подробности (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/13_main.1484841379.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/13_tn.1484841379.jpg Мир Прогнозы спасателей неутешительные: предупреждают что жертв может быть больше

Лавина сошла на отель в Италии: все подробности (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:54

Прогнозы спасателей неутешительные: предупреждают что жертв может быть больше


В Италии лавина накрыла горный отель. Под завалами снега оказались и гости заведения, и его персонал. На месте работают спасатели, точное количество погибших не сообщается.

"Помогите, мы умираем от холода" – такое смс ночью прислали из отеля, который накрыла лавина. Спасательные бригады выехали сразу. Сначала – прочистили от полутораметровых заносов дороги. В конце концов, спасателям пришлось надеть лыжи и добираться на них.

На место прибыли только в 4 утра. Чуть позже – нашли двух живых гостей отеля.

Один из спасенных рассказывает – когда сошла лавина, выбежал на улицу взять что-то в своем авто.

"Меня накрыло снегом, но я смог выбраться наружу", – говорит мужчина.

"Их извлекают из отеля и отвозят в больницы, я думаю. Но не знаю точно, потому что нам не позволяют подходить ближе", – отметила родственница одной из жертв.

Прогнозы спасателей неутешительные. Из-под завалов извлекли одного погибшего. Предупреждают что жертв может быть больше.

В отель уже идет спасательная техника. Основная задача – очистить подъезды, ведь "скорая" остановилась в нескольких километрах от места трагедии.

Отрезанный от мира не только отель: после пятибалльного землетрясения в центральной Италии начали сходить лавины.

В результате некоторые поселки полностью заблокированы. Тысячи зданий в регионе остаются без электроэнергии.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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