Лавров назвал главные достижения в переговорах Путина и Трампа

Сегодня, 13:53

Разговор президентов РФ и США был хорошим и в политическом, и в человеческом смысле, подчеркнул дипломат

Сергей Лавров. Фото: AFP
Сергей Лавров. Фото: AFP

Министр иностранных дел России считает, что телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом прошли хорошо и в духе взаимного уважения, а также очертил ряд сфер для сотрудничества, сообщает РИА Новости.

По его словам, в переговорах президенты показали стремление к обеспечению интересов, прежде всего, своих стран.

"Разговор, который состоялся в субботу между президентами Путиным и Трампом, был хорошим, я бы сказал и в политическом, и в человеческом смысле, разговор, который проявил взаимное уважение, стремление лидеров общаться без нравоучений, опираясь, это хочу особо подчеркнуть, на национальные интересы каждой страны. Из этого исходит президент Путин, из этого исходит президент Трамп", — сказал Лавров.

Кроме того, во время разговора был выявлен ряд сфер, в которых заинтересованы как американцы, так и русские. Также была оговорена договоренность о дальнейших контактах. По его словам, дальнейшие контакты покажут, насколько это совпадение интересов можно будет перевести в совместные действия и создание механизмов для решения общих проблем.

"Нацеленность на достижение результатов есть, но практическая работа еще вся впереди", — сказал Лавров.

Напомним, в субботу, 28 января, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как заявили в Белом доме, вопрос санкций, введенных администрацией Барака Обамы против России, не обсуждался между президентами США и РФ.

В свою очередь в Кремле заявили, что говорить о возможных российско-американских сделках пока рано. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сначала нужно определиться с датой и местом встречи двух президентов.
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