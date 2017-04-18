Лавров призвал США не нападать на КНДР

Сегодня, 11:28

Москва надеется, что американцы не пойдут по тому же пути, как недавно в Сирии

Сергей Лавров. Фото: AFP
Сергей Лавров. Фото: AFP

Россия негативно относится к ядерным и ракетным испытаниям Пхеньяна, однако также осуждает возможное применение силы американцами в отношении Северной Кореи. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает пресс-служба российского ведомства.

По его словам, ни КНДР, ни США не должны нарушать нормы международного права.

"Мы не приемлем ядерные и ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций СБ ООН, но это отнюдь не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу в нарушение Устава ООН (имея ввиду возможный удар США по КНДР – ред.)", – сказал Лавров.

Он надеется, что США не совершат атаку на северокорейцев, как это было недавно против правительственных войск в Сирии.

"Угроза применения силы в одностороннем порядке (со стороны США – ред.) – это очень рискованный путь. Очень надеюсь, что не будет односторонних действий наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, и что США будут следовать линии, которую неоднократно озвучивал президент США Дональд Трамп в период своей предвыборной кампании (наладить отношения с РФ – ред.)", – подчеркнул российский дипломат.

Напомним, ранее вице-президент США Майкл Пенс сообщил о "конце эры стратегического терпения" в отношении КНДР. По его словам, в отношении Северной Кореи возможны любые меры, и стране следует отбросить сомнения в решимости США быть вместе с союзниками".

16 апреля 2017 года Северная Корея пыталась запустить ракету неустановленного типа, однако запуск оказался неудачным. Попытка была предпринята после того, как накануне в Пхеньяне впервые показали новые баллистические ракеты.
россия, Сирия, США, КНДР, лавров, северная корея

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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