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Лавров рассказал, когда ждать ясности в отношениях США и России http://www.segodnya.ua/img/article/7889/8_main.1484641848.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/8_tn.1484641848.jpg Мир По его словам, только когда в новой администрации все рассядутся по местам, когда начнется практическая работа, тогда будет понятно, как будут выстраиваться отношения

Лавров рассказал, когда ждать ясности в отношениях США и России

Сегодня, 10:27

По его словам, только когда в новой администрации все рассядутся по местам, когда начнется практическая работа, тогда будет понятно, как будут выстраиваться отношения

Сергей Лавров. Фото: AFP
Сергей Лавров. Фото: AFP

Москва без опасений, но и без восторга ждет, когда новая администрация США приступит к исполнению своих обязанностей, только тогда можно будет судить о том, как Штаты станут выстраивать отношения с миром, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Мы реалисты, мы, конечно же, следим за тем, как готовится новая администрация США к вступлению в свои права. Я бы не стал впадать ни в одну, ни в другую крайность: сейчас в СМИ, в политологическом обществе очень много прогнозов, спекуляций, одни захлебываются от восторга, другие говорят, что ничего не изменится, нечего радоваться. Сейчас совершенно бессмысленно об этом говорить",- сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Как отметил глава МИД РФ, "только когда в новой администрации все рассядутся по местам, когда начнется практическая работа, тогда будет понятно, как будут выстраиваться отношения между США и окружающим миром".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема урегулирования украинской проблемы будет в центре внимания российско-американских отношений. "Что касается украинской проблематики, то, безусловно, можно с большой долей уверенности предположить, что это будет частью повестки дня российско-американского диалога в перспективе", – сказал Песков.

Как известно, Трамп вступает в должность президента после инаугурации 20 января 2017 года.
россия, США, трамп, лавров, мид рф

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