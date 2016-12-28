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Лайнер из-за неисправных туалетов экстренно совершил посадку в аэропорту Ирландии http://www.segodnya.ua/img/article/7837/70_main.1482883527.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/70_tn.1482883527.jpg Мир Лайнер со 172 пассажирами направлялся из американского города Ньюарк в Париж

Лайнер из-за неисправных туалетов экстренно совершил посадку в аэропорту Ирландии

Сегодня, 02:05

Лайнер со 172 пассажирами направлялся из американского города Ньюарк в Париж

Лайнер со 172 пассажирами направлялся из американского города Ньюарк в Париж, фото Wikipedia
Лайнер со 172 пассажирами направлялся из американского города Ньюарк в Париж, фото Wikipedia

Самолет авиакомпании Open Skies совершил экстренную посадку в аэропорту Шаннон на западе Ирландии из-за неисправных туалетов. 

Об этом сообщает издание Irish Mirror.

Инцидент произошел в понедельник, 26 декабря. Лайнер со 172 пассажирами направлялся из американского города Ньюарк в Париж. В какой-то момент все санузлы на борту вышли из строя. Командир экипажа принял решение о внеплановой посадке, когда воздушное судно пролетало над Ирландией.

Он уведомил диспетчеров Шаннона, что пассажиры испытывают острую необходимость посетить уборную. "Это очень странная причина для посадки, но это так", – заметил летчик.

После приземления путешественникам позволили воспользоваться туалетами в авиагавани, а специалисты наземных служб аэропорта помогли отремонтировать санузлы в самолете. Затем воздушное судно продолжило полет.
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