Ле Пен хочет вывести Францию из зоны евровалюты

Предвыборная платформа лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен предусматривает выход из еврозоны и предоставление Центральному банку дополнительных полномочий. Об этом сообщил Reuters партиец "Национального фронта" Жан Мессиа, передает УНН.

"Она (Ле Пен – Ред.) подтвердит, что планирует открыть шестимесячные переговоры по выходу Франции из зоны евро", – заявил советник кандидата на пост президента страны. Мессиа отметил, что возвращение к франку позволит деноминировать государственный долг Франции в новой валюте.

Как пишет издание, партиец также заявил, что программа политической силы предусматривает восстановление возможности рефинансирования государственных институтов через Центробанк путем приобретения государственной задолженности.

Во многих странах такая политика запрещена из-за опасений инфляции, которая может возникнуть при вбрасывании на финансовые рынки большого объема наличной валюты.

По словам Мессиа, для восстановления индустриальной базы страны "Нацфронт" запретит продавцам импортных товаров переводить налоги на потребителей, что равносильно созданию сбора на ввозимую в страну продукции.

Партия также намерена обязать ритейлеров предоставлять определенный объем товаров французских производителей на полках своих магазинов.

Издание также отмечает, что для реализации предложенной программы нужно не только избрание Ле Пен главой государства на выборах в мае, но и победа ее партии на парламентских выборах, которые запланированы на июнь.