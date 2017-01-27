Леди против: Британию озаботил вопрос туфель на каблуке (видео)
События на ТК Украина
На сайте парламента петиция набрала более 150 тысяч голосов
Отменить дресс-код от работодателей требует парламент Великобритании. Депутаты хотят штрафовать те компании, которые, например, заставляют работниц ходить на высоких каблуках.
Первой против шпилек в Великобритании восстала 27-летняя Никола Торп. Поссорилась с работодателем, потому заставлял носить неудобную обувь.
Принципиальная Никола написала заявление на увольнение. А заодно и петицию о пересмотре обязательного дресс-кода для женщин.
"Эта история – не просто о паре туфель. Это о том, как женщина должна выглядеть на рабочем месте", – говорит Никола Торп, автор петиции.
На сайте парламента петиция набрала более 150 тысяч голосов. Оказалось, что от жесткого дресс-кода в Великобритании страдают сотни женщин.
Большинство украинок на жесткий дресс-код на работе не жалуются. Имеют свободу выбора.
По статистике, в отличие от британок, украинки и сами охотно носят каблуки. Более половины наших соотечественниц согласны на неудобную обувь ради красоты. Это при том, что, по данным медиков, 10-сантиметровая шпилька – опасна.
А вот в израильском парламенте женщины и рады носить обувь на шпильках и короткие юбки – но нельзя. В прошлом месяце устроили своеобразный протест – вышли на работу в мини.
"Мы пришли в парламент, как делаем это каждое утро, никто никого не провоцировал. Мы просто пытались попасть на работу, однако охрана остановила нас из-за неприкрытых коленей", – жалуется Кэсси Розенблат, парламентская помощница.
Женский протест мужская часть парламента услышала. И пообещала разобраться.
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