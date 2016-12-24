Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Легендарный гольфис Тайгер Вудс покрасил бороду и сыграл с Дональдом Трампом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7827/41_main.1482592565.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/41_tn.1482592565.jpg Мир Знаменитый спортсмен провел раунд с избранным президентом США

Легендарный гольфис Тайгер Вудс покрасил бороду и сыграл с Дональдом Трампом (фото)

Сегодня, 17:16

Знаменитый спортсмен провел раунд с избранным президентом США

Новый имидж Тайгера Вудса. Фото Instagram
Новый имидж Тайгера Вудса. Фото Instagram

Легендарный гольфист, 14-кратный чемпион "мэйджоров" Тайгер Вудс сыграл в гольф с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает CNN. Они провели раунд в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич (Флорида).

Вудс в последнее время пропустил ряд официальных турниров из-за проблем со спиной. В 2013 году он уже играл в гольф с предшественником Трампа – Бараком Обамой.

Вудс предстал в новом имидже – спортсмен окрасил свою бородку в белый цвет.

0019_07
гольф, Тайгер Вудс, дональд трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Легендарный гольфис Тайгер Вудс покрасил бороду и сыграл с Дональдом Трампом (фото)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Джордж Лукас. Фото: REX

72-летний Джордж Лукас признан самой богатой знаменитостью США по версии Forbes

15 Декабря, 17:09

Среди самых богатых деятелей культуры Стивен Спилберг, Опра Уинфри и Тайгер Вудс

Баскетбол

Майкл Джордан. Фото AFP

Forbes признал Майкла Джордана самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

6 Декабря, 19:48

Знаменитый баскетболист за свою карьеру заработал суммарно 1,7 миллиарда долларов

Теннис

Роджер Федерер. Фото AFP

Роджер Федерер стал самым ценным брендом среди спортсменов по версии журнала Forbes

28 Октября, 10:44

Криштиану Роналду оказался за пределами первой пятерки, Лионель Месси - еще ниже

Другие

Тайгер Вудс. Фото AFP

Легендарный гольфист Тайгер Вудс отложил свое возвращение в спорт

10 Октября, 23:24

40-летний спортсмен не поедет на турнир в США в октябре

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.