Легендарный гольфис Тайгер Вудс покрасил бороду и сыграл с Дональдом Трампом (фото)

Легендарный гольфист, 14-кратный чемпион "мэйджоров" Тайгер Вудс сыграл в гольф с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает CNN. Они провели раунд в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич (Флорида).

Вудс в последнее время пропустил ряд официальных турниров из-за проблем со спиной. В 2013 году он уже играл в гольф с предшественником Трампа – Бараком Обамой.

Вудс предстал в новом имидже – спортсмен окрасил свою бородку в белый цвет.