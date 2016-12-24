Легендарный гольфис Тайгер Вудс покрасил бороду и сыграл с Дональдом Трампом (фото)
Знаменитый спортсмен провел раунд с избранным президентом США
Легендарный гольфист, 14-кратный чемпион "мэйджоров" Тайгер Вудс сыграл в гольф с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает CNN. Они провели раунд в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич (Флорида).
Вудс в последнее время пропустил ряд официальных турниров из-за проблем со спиной. В 2013 году он уже играл в гольф с предшественником Трампа – Бараком Обамой.
Вудс предстал в новом имидже – спортсмен окрасил свою бородку в белый цвет.
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