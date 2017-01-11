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Легендарный стадион "Маракана" превратился в руины (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7871/97_main.1484130784.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/97_tn.1484130784.jpg Мир Везде царит запах плесени, помещения залиты водой, а по углам прячутся бродячие животные

Легендарный стадион "Маракана" превратился в руины (фото,видео)

Сегодня, 12:33

Везде царит запах плесени, помещения залиты водой, а по углам прячутся бродячие животные

 


Бразильские журналисты показали ужасающее состояние легендарного стадиона "Маракана", расположенного в Рио-де-Жанейро.

Стадион "Маракана", принимавший два чемпионата мира, был построен в 1950 году. В разное время от вмещал до 200 тысяч зрителей. После реконструкции к ЧМ-2014 могли посетить одновременно 78 838 болельщиков.

На стадионе прошли семь матчей мундиаля, в том числе финал, в котором Германия обыграла Аргентину.

Летом 2016-го на "Маракане" прошли церемония открытия и закрытия Олимпиады-2016, а также матчи олимпийского футбольного турнира.

Но прошло всего несколько месяцев и арена пришла в негодность. Журналистка O Globo, пробравшаяся внутрь стадиона, рассказал о его плачевном состоянии – везде царит запах плесени, помещения залиты водой, а по углам прячутся бродячие животные.

Не менее жалкое зрелище представляет из себя само поле – газон пожелтел, а в некоторых местах проглядываются "лысые проплешины". Покрытие поля непригодное для проведения матчей. Неизвестные вырвали болельщицкие сиденья, которые хаотично валяются по территории чаши стадиона.

Власти страны не раз обещали принять меры по спасению легендарного стадиона, но пока их слова расходятся с делом.
стадион, футбол, ЧМ-2014, Олимпиада-2016

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Сегодня|Спорт

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