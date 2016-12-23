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Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон провел 600-й матч за "Ювентус" http://www.segodnya.ua/img/article/7826/5_main.1482521145.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/5_tn.1482521145.jpg Мир Итальянский голкипер выступает за туринский клуб с 2001 года

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон провел 600-й матч за "Ювентус"

Вчера, 21:45

Итальянский голкипер выступает за туринский клуб с 2001 года

Джанлуиджи Буффон. Фото twitter.com/juventusfc
Джанлуиджи Буффон. Фото twitter.com/juventusfc

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в матче за Суперкубок Италии против "Милана" в 600-й раз вышел на поле в составе "старой синьоры".

38-летний голкипер провел в составе туринской команды 436 матчей в серии А, 37 – в серии Б, 12 – в кубке Италии, и в седьмой раз вышел на поле в Суперкубке Италии. Также Буффон 99 матчей провел в Лиге чемпионов и девять в Лиге Европы.

Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года. За это время он выиграл с командой девять чемпионатов Италии, дважды Кубок, и пять раз Суперкубок страны.

Вратарь не покинул команды во время ссылки в Серию В из-за коррупционного скандала и помог команде вернуться в элиту через год.
футбол, суперкубок, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Джанлуиджи Буффон

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Источник:

Советский спорт

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