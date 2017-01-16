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Лидер "Арсенала" признался, что уклонялся от налогов в Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7887/91_main.1484587525.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/91_tn.1484587525.jpg Мир Футболист уже выплатил деньги в казну страны, но его еще ждет серьезный штраф

Лидер "Арсенала" признался, что уклонялся от налогов в Испании

Сегодня, 19:25

Футболист уже выплатил деньги в казну страны, но его еще ждет серьезный штраф

Алексис Санчес. Фото AFP
Алексис Санчес. Фото AFP

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес признался в уклонении от уплаты налогов во время выступлений за "Барселону".

Испанская прокуратура сегодня допросила игрока посредством видеоконференции, сообщает издание AS.

Чилийский футболист использовал фирмы на Мальте и в Чили, чтобы избежать уплаты € 587 тыс. в 2012 году и € 395 тыс. в 2013-м. Санчес уже отдал эти деньги в государственную казну Испании, но на него также будет наложен серьезный штраф. При этом тюремное заключение форварду не грозит.
налоги, футбол, Барселона, Арсенал Лондон, Алексис Санчес

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Источник:

Championat.ru

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