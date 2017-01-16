Лидер "Арсенала" признался, что уклонялся от налогов в Испании

Футболист уже выплатил деньги в казну страны, но его еще ждет серьезный штраф

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес признался в уклонении от уплаты налогов во время выступлений за "Барселону".

Испанская прокуратура сегодня допросила игрока посредством видеоконференции, сообщает издание AS.

Чилийский футболист использовал фирмы на Мальте и в Чили, чтобы избежать уплаты € 587 тыс. в 2012 году и € 395 тыс. в 2013-м. Санчес уже отдал эти деньги в государственную казну Испании, но на него также будет наложен серьезный штраф. При этом тюремное заключение форварду не грозит.