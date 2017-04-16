Лидер президентской гонки во Франции обещает поставить Путина на место

Только в случае, если РФ будет выполнять свои обязательства, станет возможна отмена санкций против нее, считает Макрон

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему с легкостью удастся поставить на место российского президента Владимира Путина и добиться налаживания отношений с Москвой.

Об этом он заявил в интервью журналу Jeune Afrique, пишет Апостроф.

По его словам, добиться уважения Путина в случае своей победы на президентских выборах, у него получится благодаря отсутствию личных связей с РФ.

"У России есть великий народ, великая культура и история. Мы часто были союзниками, в том числе во времена СССР. Однако на сегодняшний день нет никаких причин позволять России нарушать нормы международного права", – заявил Макрон.

Также он добавил, что в случае победы он готов начать диалог с Кремлем и потребовать урегулирования конфликтов в Украине и Сирии. При этом заверяет, что не будет идти на уступки в данных вопросах. По мнению Макрона, только в случае, если Россия будет выполнять свои обязательства, станет возможна отмена европейских санкций против нее.





