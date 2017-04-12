Литва провела учения против вторжения "зеленых человечков"

Сегодня, 12:32

В ходе учений отрабатывалось взаимодействие литовских спецслужб в экстремальной ситуации

Литва готовится отражать атаки &quot;зеленых человечков&quot;. Фото: Delfi Andrius Ufartas
Литва готовится отражать атаки "зеленых человечков". Фото: Delfi Andrius Ufartas

В Литве пограничники, полицейские и сотрудники общественной безопасности во вторник, 11 апреля, провели учения по отражению действий диверсантов на государственной границе. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на МВД Литвы.

Как сообщается, учения прошли по распоряжению министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса.

Согласно легенде учений, специальные силы недружественного Литве государства Удия нелегально пересекли границу и собирались занять одну из погранзастав, а также комиссариат полиции.

"Имитировалось вторжение "зеленых человечков" на территорию Литвы, высадка из поезда", – сообщил глава МВД Литвы.

"Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую экстремальную ситуацию будут реагировать литовские службы. Об учениях заранее было поставлено в известность только руководство полиции, Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и Службы общественной безопасности (СОБ). Рядовые сотрудники, операторы Единого центра помощи заранее не знали, что это учения", – рассказал Мисюнас.

По его словам, важно было проверить, как службы способны взаимодействовать между собой, обмениваться информацией в условиях отсутствия связи, когда информация о вылазке диверсантов достигла МВД.

Оценка результатам учений будет дана после рапортов руководителей всех служб и обсуждения.

Как отмечает издание, правоохранители Литвы обеспокоилась гибридными угрозами после аннексиии Крыма, которую провела Россия в 2014 году.

Напомним, Литва в течение 2015-2016 годов предоставила Украине стрелковое оружие и военную амуницию.
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