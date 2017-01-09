"Ливерпуль" перевез шокированного из-за ограбления Фирмино и его семью в гостиницу
В дом атакующего полузащитника Роберто Фирмино пробрались грабители
Грабители забрались в дом бразильского футболиста "Ливерпуля" Роберто Фирмино и украли драгоценности, дорогие часы и вещи на общую сумму 70 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2.3 миллиона грн. по курсу), сообщает The Sun.
Предположительно преступники начали слежку за домом игрока еще перед Рождеством и просто дождались момента, когда бразилец уедет из дома в Ливерпуле вместе с семьей.
"Ливерпуль" перевез шокированного Фирмино и его семью в гостиницу.
В текущем сезоне 25-летний игрок, получающий, по данным СМИ, 100 тысяч фунтов в неделю, принял участие в 22 матчах "Ливерпуля", в которых забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.
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