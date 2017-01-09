"Ливерпуль" перевез шокированного из-за ограбления Фирмино и его семью в гостиницу

Грабители забрались в дом бразильского футболиста "Ливерпуля" Роберто Фирмино и украли драгоценности, дорогие часы и вещи на общую сумму 70 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2.3 миллиона грн. по курсу), сообщает The Sun.

Предположительно преступники начали слежку за домом игрока еще перед Рождеством и просто дождались момента, когда бразилец уедет из дома в Ливерпуле вместе с семьей.

"Ливерпуль" перевез шокированного Фирмино и его семью в гостиницу.

В текущем сезоне 25-летний игрок, получающий, по данным СМИ, 100 тысяч фунтов в неделю, принял участие в 22 матчах "Ливерпуля", в которых забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.