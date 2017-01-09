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"Ливерпуль" перевез шокированного из-за ограбления Фирмино и его семью в гостиницу http://www.segodnya.ua/img/article/7864/95_main.1483954415.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/95_tn.1483954415.jpg Мир В дом атакующего полузащитника Роберто Фирмино пробрались грабители

"Ливерпуль" перевез шокированного из-за ограбления Фирмино и его семью в гостиницу

Сегодня, 11:40

В дом атакующего полузащитника Роберто Фирмино пробрались грабители

Роберто Фирмино с женой и детьми. Фото Instagram
Роберто Фирмино с женой и детьми. Фото Instagram

Грабители забрались в дом бразильского футболиста "Ливерпуля" Роберто Фирмино и украли драгоценности, дорогие часы и вещи на общую сумму 70 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2.3 миллиона грн. по курсу), сообщает The Sun.

Предположительно преступники начали слежку за домом игрока еще перед Рождеством и просто дождались момента, когда бразилец уедет из дома в Ливерпуле вместе с семьей.

"Ливерпуль" перевез шокированного Фирмино и его семью в гостиницу.

В текущем сезоне 25-летний игрок, получающий, по данным СМИ, 100 тысяч фунтов в неделю, принял участие в 22 матчах "Ливерпуля", в которых забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.
грабители, драгоценности, преступники, чемпионат Англии, Ливерпуль, Роберто Фирмино

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Источники:

The Sun, РСпорт

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