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"Ливерпуль" проиграл в первом полуфинале Кубка лиги http://www.segodnya.ua/img/article/7874/42_main.1484171373.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/42_tn.1484171373.jpg Мир Мерсисайдцы в гостях минимально уступили "Саутгемптону"

"Ливерпуль" проиграл в первом полуфинале Кубка лиги

Сегодня, 23:49

Мерсисайдцы в гостях минимально уступили "Саутгемптону"

Первый полуфинал Кубка лиги. Фото AFP
Первый полуфинал Кубка лиги. Фото AFP

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Ливерпуль" в гостях потерпел поражение с минимальным счетом от "Саутгемптона" – 0:1.

Единственный гол был забит на 20-й минуте. Отличился Нейтан Редмонд.

Ответная встреча между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" состоится 25 января.

Еще один финалист определится в противостоянии "Манчестер Юнайтед" и "Халл Сити". В первой игре дома "МЮ" победил – 2:0.
футбол, Ливерпуль, Кубок лиги, Саутгемптон

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Источник:

Championat.ru

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