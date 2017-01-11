"Ливерпуль" проиграл в первом полуфинале Кубка лиги

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Ливерпуль" в гостях потерпел поражение с минимальным счетом от "Саутгемптона" – 0:1.

Единственный гол был забит на 20-й минуте. Отличился Нейтан Редмонд.

Ответная встреча между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" состоится 25 января.

Еще один финалист определится в противостоянии "Манчестер Юнайтед" и "Халл Сити". В первой игре дома "МЮ" победил – 2:0.