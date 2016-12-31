Лось устроил "забег" с ехавшим по шоссе автомобилем (видео)

В американском штате Монтана лось устроил "забег" с ехавшим по шоссе автомобилем, сообщает ABC News Radio.

Свидетельницей необычного поведения животного стала американка Джессика Ричардс, которая сняла его на видео и выложила в Facebook. Судя по ролику, лось пробежал по краю шоссе несколько десятков метров и только потом остановился и ушел в лес.

Происходящее автор видео комментировала возгласами, которые на русский можно перевести примерно так: "Ну, ни фига себе!" и "О, господи! Это безумие!".

По словам Ричардс, ей много раз попадались знаки, предупреждающие о возможном переходе трассы лосями, но увидеть сохатого на шоссе ей раньше ни разу не удавалось. После долгожданной "встречи" американка призналась, что лучшего подарка на Рождество у нее никогда не было.