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Лось устроил "забег" с ехавшим по шоссе автомобилем (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7850/0_main.1483206137.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/0_tn.1483206137.jpg Мир Свидетельницей необычного поведения животного стала американка

Лось устроил "забег" с ехавшим по шоссе автомобилем (видео)

Сегодня, 19:55

Свидетельницей необычного поведения животного стала американка

Фото: artfile.ru
Фото: artfile.ru

В американском штате Монтана лось устроил "забег" с ехавшим по шоссе автомобилем, сообщает ABC News Radio.

Свидетельницей необычного поведения животного стала американка Джессика Ричардс, которая сняла его на видео и выложила в Facebook. Судя по ролику, лось пробежал по краю шоссе несколько десятков метров и только потом остановился и ушел в лес.

Происходящее автор видео комментировала возгласами, которые на русский можно перевести примерно так: "Ну, ни фига себе!" и "О, господи! Это безумие!".

По словам Ричардс, ей много раз попадались знаки, предупреждающие о возможном переходе трассы лосями, но увидеть сохатого на шоссе ей раньше ни разу не удавалось. После долгожданной "встречи" американка призналась, что лучшего подарка на Рождество у нее никогда не было.
видео, лось, забег, лес, безумие

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Источник:

Lenta.ru

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