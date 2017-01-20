Лубкивский назвал ключевой момент в инаугурации Трампа

Высказывания Трампа на церемонии положат начало его будущей политики, которые будут анализироваться и после его вхождение в должность

Во всей церемонии инаугурации избранного президент США Дональда Трампа главным моментом будет его речь, в которой он может затронуть и тему Украины. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский.

Он считает, что его высказывания во время инаугурации очертят основные направления его политики на посту главы США.

"Я думаю, что инаугурационная речь Дональда Трампа – это ключевой и начальный стержень всей его политики. И эту речь на протяжении следующих недель будут анализировать и обговаривать. Это ключевое событие всей инаугурации", – заявил Лубкивский.

Он также отметил важность его слов, так как каждый будет трактовать его высказывания в свою пользу.

"Сейчас Украина и Сирия – это две горячие точки на планете. Я не исключаю, что Дональд Трамп в своей инаугурационной речи может затронуть и эти вопросы", – отметил Лубкивский и добавил, что в этой речи каждый услышит то, что хочет услышать.

Ожидается, что церемония самой инаугурации начнется в 11:30 по Вашингтону (18:30 по Киеву). После присяги Трамп выступит с обращением к США. В его команде обещают, что инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой".

Как сообщалось, церемонию инаугурации Дональда Трампа посетит Посол Украины в США Валерий Чалый. Как отметили в посольстве Украины в США, на инаугурацию приглашают только на уровне послов, Чалый уже получил приглашение.

Также стало известно, кто из украинских политиков поехал в США на церемонию присяги нового американского лидера.