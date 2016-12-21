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Лучшие нокауты супертяжеловесов в 2016 году (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7817/76_main.1482344675.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/76_tn.1482344675.jpg Мир Топ-10 самых ярких нокауты в супертяжелой весовой категории в уходящем году

Лучшие нокауты супертяжеловесов в 2016 году (видео)

Вчера, 20:24

Топ-10 самых ярких нокауты в супертяжелой весовой категории в уходящем году


Подборка ярких нокаутов в супертяжелом весе в 2016 году. В топ-3 вошли бои Дюапа – Хелениус, Уайлдер – Шпилька, а также поединок Поветкин – Дюапа, который стал "запасным" после отказа Бермейна Стиверна драться с попавшимся на допинге "Русским Витязем". Нокаут у Поветкина вышел хороший, но следует учитывать, что дрался он с неподготовленной "заменой".

нокаут, видео боя, Александр Поветкин, Роберт Хелениус, Деонтей Уайлдер, Артур Шпилька, Жоан Дюапа

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Источники:

Сегодня|Спорт, YouTube

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