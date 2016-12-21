Лучшие нокауты супертяжеловесов в 2016 году (видео)

Подборка ярких нокаутов в супертяжелом весе в 2016 году. В топ-3 вошли бои Дюапа – Хелениус, Уайлдер – Шпилька, а также поединок Поветкин – Дюапа, который стал "запасным" после отказа Бермейна Стиверна драться с попавшимся на допинге "Русским Витязем". Нокаут у Поветкина вышел хороший, но следует учитывать, что дрался он с неподготовленной "заменой".