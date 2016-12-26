Лучший футболист США может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Клинт Демпси не выходил на поле с августа из-за нерегулярного сердцебиения

Нападающий сборной США по футболу Клинт Демпси может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

Демпси, выступающий в США за команду "Сиэтл Саундерс", не выходил на поле с августа из-за нерегулярного сердцебиения.

"Будет ли он снова играть в футбол, на каком уровне он может играть, как долго он может играть и так далее – все это вещи, которых мы не знаем", – сказал генеральный менеджер клуба Гарт Лагервей.

Нападающий выбыл из строя 26 августа. Тогда его клуб смотрел на ситуацию со сдержанным оптимизмом. 14 сентября 33-летний игрок вновь приступил к тренировкам, однако вскоре стало известно, что до конца года американец сыграть не сможет.

Демпси, ранее выступавший за английские "Фулхэм" и "Тоттенхэм", трижды признавался футболистом года в США.