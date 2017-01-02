Луис Адриано признан худшим нападающим чемпионата Италии

Нападающий "Милана" Луис Адриано назван худшим нападающим Серии А в 2016 году

По информации портала Repubblica, форвард "Милана" Луис Адриано лидирует в опросах итальянских журналистов как худший нападающий Серии А 2016 года.

29-летний бразилец занял первое место среди наиболее бесполезных нападающих в рейтинге "топов наоборот" среди футболистов, выступающих на всех позициях, а также получил место в стартовом составе сборной неудачников года.

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" очень близок к приобретению Адриано и готов выплатить "Милану" в случае победы в нынешнем розыгрыше чемпионата России специальный бонус.