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Лукашенко без объяснений решил проигнорировать саммиты ЕврАзЭС и ОДКБ в Петербурге http://www.segodnya.ua/img/article/7831/24_main.1482749462.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/24_tn.1482749462.jpg Мир В Кремле выразили уверенность, что отсутствие президента Белоруссии де-факто не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией

Лукашенко без объяснений решил проигнорировать саммиты ЕврАзЭС и ОДКБ в Петербурге

Сегодня, 12:46

В Кремле выразили уверенность, что отсутствие президента Белоруссии де-факто не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией

Александр Лукашенко. Фото: politrussia.com
Александр Лукашенко. Фото: politrussia.com

В Кремле подтвердили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет участвовать в саммитах ЕврАзЭС и ОДКБ в понедельник в Петербурге, и выразили уверенность, что это не отразится на повестке дня этих мероприятий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, назвал неуместным замечание о том, что Лукашенко "манкирует этим мероприятием".

"Не думаю, что слово "манкирует" здесь уместно", – подчеркнул Песков.

"Наши белорусские коллеги сообщили, что президент Лукашенко не сможет принять участие в этих саммитах. Я думаю, что о причинах было бы некорректно что-то говорить нам, все-таки это должна делать пресс-служба президента Белоруссии", – сказал пресс-секретарь российского президента.

Он выразил уверенность, что "отсутствие президента Белоруссии де-факто не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией".

"Все документы, которые сегодня будут подписываться, они ранее были полностью согласованы с нашими белорусскими партнерами, и подписанные документы далее будут направлены в Минск, с тем чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "Беларусь была, есть и продолжает оставаться нашим ближайшим союзником и очень важным нашим партнером во всех международных делах, в торгово-экономическом сотрудничестве".

"Мы также очень ценим тот факт, что народ Беларуси сегодня скорбит вместе с россиянами. Это очень важно, и это лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего союза", – сказал Песков.

Как известно, Александр Лукашенко предлагает запустить миротворческий "минский процесс" для урегулирования отношений между Востоком и Западом.
россия, Беларусь, Лукашенко, ЕврАзЭС, одкб

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Источник:

Интерфакс-Украина

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