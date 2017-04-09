Лукашенко договорился с Путиным о миллиардном кредите

Переговоры двух президентов состоялись 3 апреля в Санкт-Петербурге

Беларусь рассчитывает получить от России около 1 млрд долл. кредитных ресурсов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко в эфире Общенационального телевидения (ОНТ).

"Было сделано поручение еще дополнительно около миллиарда долларов кредита на хороших условиях выделить", – отметил вице-премьер, говоря об итогах состоявшейся 3 апреля в Санкт-Петербурге встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с резким заявлением в адрес России.