Лукашенко подарил Кучме плюшевого петуха
Взамен президент Беларуси получил сборник трудов Никколо Макиавелли
Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, сообщает пресс-служба белорусского президента.
Александр Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться. "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается", – сказал Леонид Кучма.
"Да, и что мы остались друзьями", – отметил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко и Леонид Кучма также обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Стороны тепло пообщались и обменялись подарками
Как сообщает первый канал Белорусского телевидения, Александр Лукашенко подарил Леониду Кучме на Новый год плюшевого петуха, получив взамен сборник трудов Никколо Макиавелли.
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