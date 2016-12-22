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Лукашенко подарил Кучме плюшевого петуха http://www.segodnya.ua/img/article/7821/1_main.1482416559.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/1_tn.1482416559.jpg Мир Взамен президент Беларуси получил сборник трудов Никколо Макиавелли

Лукашенко подарил Кучме плюшевого петуха

Сегодня, 16:19

Взамен президент Беларуси получил сборник трудов Никколо Макиавелли

Встреча Кучмы и Лукашенко. Фото: president.gov.by
Встреча Кучмы и Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Александр Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться. "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается", – сказал Леонид Кучма.

"Да, и что мы остались друзьями", – отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко и Леонид Кучма также обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Стороны тепло пообщались и обменялись подарками

Как сообщает первый канал Белорусского телевидения, Александр Лукашенко подарил Леониду Кучме на Новый год плюшевого петуха, получив взамен сборник трудов Никколо Макиавелли.
Украина, встреча, Беларусь, Лукашенко, Кучма

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"Сегодня"

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