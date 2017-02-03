Лукашенко пояснил, почему происходит обострение между Беларусью и Россией

По его словам, в российских СМИ министра иностранных дел Беларуси начали обвинять, что он ведет работу по сближению с Западом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в России опасаются ухода республики на Запад.

"Обострение (в отношениях с РФ – Ред.) происходит потому, что у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад", – сказал Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.

По словам главы государства, в российских СМИ "Макея (министра иностранных дел Беларуси – Ред.) начали дубасить, что это он ведет на Запад".

"Никакой Макей не ведет переговоры без согласия президента. В РФ все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую подтолкнул меня мой друг Путин (президент РФ, – Ред.)", – сказал Лукашенко.

При этом он отметил: "Пока я президент, ни один камень в сторону русского человека брошен не будет".

"Россия – это святое", – заявил президент Беларуси.

Ранее сообщалось, что директор ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. В документах отмечается, что пограничная зона вводится "для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о краткосрочном безвизовом режиме с Белоруссией для 80 стран, среди которых страны ЕС и США, который вступает в силу с 12 февраля.