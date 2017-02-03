Лукашенко просит РФ дать Беларуси военные самолеты вместо размещения военной базы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции заявил, что передача Белоруссии военных самолетов более целесообразна, чем создание военной базы РФ в Бобруйске. Об этом сообщает "ТАСС".

"Зачем с военной точки зрения эта база? Не нужна она здесь. Эта база и самолеты, которые они (РФ, – ред.) хотят здесь посадить – это демонстрация", – сказал Лукашенко.

Вместе с тем, президент Белоруссии напомнил России, что страны являются одной группировкой и попросил у РФ дать им 20 военных самолетов.

"У нас отличные пилоты, у нас отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Вы нам дайте 20 самолетов – мы же единая группировка", – отметил он.

Напомним, в сентябре 2015 года президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании авиабазы в Белоруссии. Как сообщали российские СМИ, авиабаза должна была начать свое функционирование еще в январе 2016 г.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что такая база не нужна ни РФ, ни Белоруссии.