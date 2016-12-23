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Лужков развеял слухи о своей реанимации http://www.segodnya.ua/img/article/7825/52_main.1482507548.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/52_tn.1482507548.jpg Мир Экс-мэр пояснил, что врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого легкого

Лужков развеял слухи о своей реанимации

Вчера, 17:34

Экс-мэр пояснил, что врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого легкого

Лужков. Фото: politrussia.com
Лужков. Фото: politrussia.com

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков назвал слухами информацию о своей клинической смерти. "Все эти разговоры о клинической смерти – полный бред и неправда", – сказал Лужков РИА Новости.

Он пояснил, что врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции.

"Мне сделали полное обследование, диагноз и лечение понятны. Через день-другой я надеюсь выйти из больницы и посетить концерт моего друга Михаила Турецкого", – добавил 80-летний экс-мэр столицы.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, врачи его реанимировали и сейчас борются за его жизнь.
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УНН

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