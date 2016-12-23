Лужков развеял слухи о своей реанимации

Экс-мэр пояснил, что врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого легкого

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков назвал слухами информацию о своей клинической смерти. "Все эти разговоры о клинической смерти – полный бред и неправда", – сказал Лужков РИА Новости.

Он пояснил, что врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции.

"Мне сделали полное обследование, диагноз и лечение понятны. Через день-другой я надеюсь выйти из больницы и посетить концерт моего друга Михаила Турецкого", – добавил 80-летний экс-мэр столицы.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, врачи его реанимировали и сейчас борются за его жизнь.