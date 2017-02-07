Махровый халат Трампа рассорил журналистов и администрацию президента США

Новый скандал разгорелся в Белом Доме из-за журналистов – медийщиков и администрацию президента США рассорил махровий халат Дональда Трампа. При этом его жена хочет отсудить 150 миллионов долларов у британского издания за то, что издание назвало ее женщиной легкого поведения.

Газета New York Times опубликовала архивные фото Дональда Трампа в махровом халате, чтобы показать – ничто человеческое президенту США не чуждо. Однако, статью о быте Трампа пресс-секретарь президента США Шон Спайсер назвал подделкой.

"Давайте по порядку – не думаю, что у президента есть халат. Он точно его не носит. В статье столько неточностей и вранья, что им стоило бы извиниться за неё", – заявил Спайсер.

Еще один скандал спровоцировал ведущий телеканала Fox News во время интервью с Трампом, назвав президента РФ Владимира Путина убийцей. Сам Трамп ответил в интервью следующее: "Вы знаете, убийц очень много. Вы думаете, наша страна так невинна?"

В Москве слова Трампа не прокомментировали, а вот от ведущего потребовали извинений, которые тот пообещал принести через шесть лет – в 2023 году.

"Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании FOX недопустимыми, оскорбительными и, честно говоря, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", – заявил пресс-секретарь прзидента России Дмитрий Песков.

Кроме того, первая леди США Мелания Трамп подала иск против британской газеты "Дейли Мейл". Издание сообщило, что до замужества супруга президента работала в эскорт-сервисе.

Впрочем, как сообщается, некоторые СМИ хорошо зарабатывают на пристальном внимании Трампа. По данным издания Politico, в программах, которые смотрит президент, реклама подорожала в два раза. Среди них, например, есть даже утреннее телешоу. Представители бизнеса готовы платить двойной тариф, лишь бы их продукт попал на глаза президенту.