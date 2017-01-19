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Маккейн дал Трампу совет, как разобраться с Путиным http://www.segodnya.ua/img/article/7896/72_main.1484812611.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/72_tn.1484812611.jpg Мир Сенатор надеется, что Трамп и его команда займут жесткую позицию в отношениях с Москвой

Маккейн дал Трампу совет, как разобраться с Путиным

Сегодня, 09:57

Сенатор надеется, что Трамп и его команда займут жесткую позицию в отношениях с Москвой

Джон Маккейн. Фото: AFP
Джон Маккейн. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп должен вернуться к принципу бывшего американского лидера Рональда Рейгана по отношению к России. Так считает американский сенатор Джон Маккейн, передает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Он напомнил Трампу, что бывший американский президент в отношениях с СССР придерживался принципа "мир посредством силы".

Маккейн надеется, что советники Трампа, в том числе кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис, смогут убедить избранного президента занять жесткую позицию.

"Мы не можем вознаграждать за дурное поведение, мы должны вернуться к принципу Рональда Рейгана: мир посредством силы. Набраться сил и после этого разобраться с ним (Путиным) — это единственный способ добиться своего", — считает Маккейн.

Также ранее Джон Маккейн сделал заявление относительно отношений между США и Россией, обвинив режим президента РФ Владимира Путина в продолжении уничтожения сирийцев. Сенатор заявил, что попытка Обамы улучшить отношения с Россией завершились вторжением Путина в Украину и военной интервенцией на Ближнем Востоке.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что Дональду Трампу всячески пытаются помешать вступить в должность, пытаясь организовать против него своего рода американский Майдан.
США, Путин, трамп, рейган, сенатор

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