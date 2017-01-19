Маккейн дал Трампу совет, как разобраться с Путиным

Сенатор надеется, что Трамп и его команда займут жесткую позицию в отношениях с Москвой

Избранный президент США Дональд Трамп должен вернуться к принципу бывшего американского лидера Рональда Рейгана по отношению к России. Так считает американский сенатор Джон Маккейн, передает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Он напомнил Трампу, что бывший американский президент в отношениях с СССР придерживался принципа "мир посредством силы".

Маккейн надеется, что советники Трампа, в том числе кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис, смогут убедить избранного президента занять жесткую позицию.

"Мы не можем вознаграждать за дурное поведение, мы должны вернуться к принципу Рональда Рейгана: мир посредством силы. Набраться сил и после этого разобраться с ним (Путиным) — это единственный способ добиться своего", — считает Маккейн.

Также ранее Джон Маккейн сделал заявление относительно отношений между США и Россией, обвинив режим президента РФ Владимира Путина в продолжении уничтожения сирийцев. Сенатор заявил, что попытка Обамы улучшить отношения с Россией завершились вторжением Путина в Украину и военной интервенцией на Ближнем Востоке.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что Дональду Трампу всячески пытаются помешать вступить в должность, пытаясь организовать против него своего рода американский Майдан.