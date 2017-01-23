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Маккейн раскритиковал Трампа, но доволен его командой http://www.segodnya.ua/img/article/7907/32_main.1485157459.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/32_tn.1485157459.jpg Мир Сенатора обнадеживает выбор Трампа выдающихся людей для новой команды Белого дома

Маккейн раскритиковал Трампа, но доволен его командой

Сегодня, 09:44

Сенатора обнадеживает выбор Трампа выдающихся людей для новой команды Белого дома

Джон Маккейн Фото: president.gov.ua
Джон Маккейн Фото: president.gov.ua

Американский сенатор Джон Маккейн доволен новой командой Белого дома, однако не очень-то жалует президента США Дональда Трампа из-за его высказываний. Об этом он заявил в эфире ABC News, передает 112.ua.

Он отмечает, что хоть и не доволен самим президентом, но команду он выбрал толковую.

"Он наделал множество противоречащих друг другу комментариев", – заметил Маккейн.

В то же время он отметил, что намерен поддержать в верхней палате США кандидатуру РэксаТиллерсона на должность госсекретаря США.

"Я буду голосовать за его кандидатуру",- сказал сенатор, назвав это "нелегким вызовом".

Сенатор также дал положительную оценку другим номинантам в кабинете Трампа. Он подчеркнул, что имеет "полную уверенность" в команде национальной безопасности нового президента. В этой связи он отметил Джеймса Маттиса (нового министра обороны США Майкла Флинна (советника президента по вопросам национальной безопасности) и Дэна Коутса (директора Национальной разведки США).

"Лучшей команды я не избрал бы", – отметил Маккейн.

Ранее американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн призвали избранного президента США Дональда Трампа продолжить санкции в отношении РФ. Маккейн отметил, что хакерские атаки со стороны РФ не ограничиваются лишь выборами, а представляют угрозу безопасности США.

Также Маккейн дал Трампу совет, как разобраться с Путиным. Сенатор надеется, что Трамп и его команда займут жесткую позицию в отношениях с Москвой.
США, трамп, маккейн, сенатор, команда

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