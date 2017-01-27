Маккейн рассказал, в чем Россия опережает США

По словам сенатора, США не готовы к попыткам России "повлиять на выборы во Франции и странах Европы в ближайшие месяцы"

Влиятельный американский сенатор Джон Маккейн заявил, что у администрации президента США Дональда Трампа нет стратегии по борьбе с кибератаками, которые приписываются России, пишет газета Guardian со ссылкой на аудиозапись речи Маккейна на встрече членов конгресса в Филадельфии, сообщает РИА Новости.

По словам Маккейна, США не готовы к попыткам России "повлиять на выборы во Франции и странах Европы в ближайшие месяцы".

"У нас нет политики и у нас нет стратегии", – цитирует издание слова сенатора.

"Это один из аспектов нашего противостояния, где, как я считаю, наши соперники впереди нас", – добавил Маккейн.

Ранее сообщалось, что в Сенат Конгресса США вносится законопроект о санкциях в отношении России за попытки повлиять на прошедшие в США президентские выборы посредством кибератак, вносится. Авторами документа выступили влиятельные сенаторы, представители обеих партий, в частности республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Роберт Портман, а также демократы Бен Кардин и Боб Менендес.

Согласно пояснительным материалам, предоставленным аппаратом сенатского комитета по иностранным делам, предлагается законодательно закрепить положения исполнительного указа президента США Барака Обамы от 1 апреля 2015 года о введении ограничений против лиц, причастных к вредоносной активности в киберпространстве, которая угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.