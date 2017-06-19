Макрон попросил премьера Филиппа до среды сформировать новое правительство страны
В воскресенье во Франции завершились парламентские выборы
Это решение глава государства принял после победы его партии "Вперед, республика" на завершившихся в воскресенье парламентских выборах.
Теперь, как отмечается в сообщениях, Филиппу предстоит до среды определить состав кабинета министров.
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