Макрон попросил премьера Филиппа до среды сформировать новое правительство страны

В воскресенье во Франции завершились парламентские выборы

Это решение глава государства принял после победы его партии "Вперед, республика" на завершившихся в воскресенье парламентских выборах.

Теперь, как отмечается в сообщениях, Филиппу предстоит до среды определить состав кабинета министров.