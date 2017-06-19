Макрон попросил премьера Филиппа до среды сформировать новое правительство страны

Вчера, 22:33

В воскресенье во Франции завершились парламентские выборы

Макрон попросил премьера Филиппа до среды сформировать новое правительство, фото AFP
Макрон попросил премьера Филиппа до среды сформировать новое правительство, фото AFP

Это решение глава государства принял после победы его партии "Вперед, республика" на завершившихся в воскресенье парламентских выборах.

Теперь, как отмечается в сообщениях, Филиппу предстоит до среды определить состав кабинета министров.
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