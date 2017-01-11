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"Манчестер Сити" обвиняют в нарушении антидопинговых правил http://www.segodnya.ua/img/article/7874/24_main.1484164856.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/24_tn.1484164856.jpg Мир У клуба есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения

"Манчестер Сити" обвиняют в нарушении антидопинговых правил

Сегодня, 22:00

У клуба есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения

&quot;Манчестер Сити&quot; под подозрением. Фото AFP
"Манчестер Сити" под подозрением. Фото AFP

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила клубу Премьер-лиги "Манчестер Сити" обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Как утверждает FA, клуб нарушил пункт об информировании о местонахождении футболистов команды для допинг-проверок.

У "Манчестер Сити" есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения.

"Манчестер Сити" в турнирной таблице чемпионата Англии идет на четвертом месте с 42 очками в 20 турах.
футбол, Манчестер Сити, премьер-лига

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Источник:

Р-спорт

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