"Манчестер Сити" обвиняют в нарушении антидопинговых правил

У клуба есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила клубу Премьер-лиги "Манчестер Сити" обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Как утверждает FA, клуб нарушил пункт об информировании о местонахождении футболистов команды для допинг-проверок.

У "Манчестер Сити" есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения.

"Манчестер Сити" в турнирной таблице чемпионата Англии идет на четвертом месте с 42 очками в 20 турах.