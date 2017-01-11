"Манчестер Сити" обвиняют в нарушении антидопинговых правил
У клуба есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения
Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила клубу Премьер-лиги "Манчестер Сити" обвинения в нарушении антидопинговых правил.
Как утверждает FA, клуб нарушил пункт об информировании о местонахождении футболистов команды для допинг-проверок.
У "Манчестер Сити" есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения.
"Манчестер Сити" в турнирной таблице чемпионата Англии идет на четвертом месте с 42 очками в 20 турах.
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