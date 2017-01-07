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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рединг" в Кубке Англии (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/8_main.1483799611.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/8_tn.1483799611.jpg Мир Команда Жозе Моуринью одержала уверенную победы со счетом 4:0

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рединг" в Кубке Англии (фото)

Сегодня, 16:45

Команда Жозе Моуринью одержала уверенную победы со счетом 4:0

"Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии на своем поле разгромил "Рединг". Поединок прошел в субботу и завершился со счетом 4:0 в пользу команды Жозе Моуринью.

Голы в составе победителей забивали Уэйн Руни (7-я минута), Антони Марсьяль (15) и дважды Маркус Рашфорд (75 и 79).

В этом матче Уэйн Руни забил свой 249-й гол за "Манчестер Юнайтед" и сравнялся по этому показателю с легендой клуба Бобби Чарльтоном. Еще один гол в любом турнире – и Руни станет лучшим в истории бомбардиром "МЮ". 
чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Уэйн Руни, Кубок Англии, Рединг

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Сегодня|Спорт

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