"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рединг" в Кубке Англии (фото)

"Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии на своем поле разгромил "Рединг". Поединок прошел в субботу и завершился со счетом 4:0 в пользу команды Жозе Моуринью.

Голы в составе победителей забивали Уэйн Руни (7-я минута), Антони Марсьяль (15) и дважды Маркус Рашфорд (75 и 79).

В этом матче Уэйн Руни забил свой 249-й гол за "Манчестер Юнайтед" и сравнялся по этому показателю с легендой клуба Бобби Чарльтоном. Еще один гол в любом турнире – и Руни станет лучшим в истории бомбардиром "МЮ".