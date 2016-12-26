Мануэль Нойер признан лучшим вратарем года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших вратарей мира по итогам 2016 года. В четвертый раз кряду лучшим был признан голкипер "Баварии" Мануэль Нойер.

На второй строчке расположился Джанлуиджи Буффон из "Ювентуса", а третьим стал Руй Патрисиу, выступающий за "Спортинг".

1. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) – 156 баллов

2. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) – 91

3. Руй Патрисиу ("Спортинг", Португалия) – 50

4. Клаудио Браво ("Барселона"/"Манчестер Сити", Чили) – 45

5. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания) – 37

6. Ян Облак ("Атлетико", Словения) – 31

7. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция) – 29

8. Кейлор Навас ("Реал", Коста-Рика) – 18

9. Тибо Куртуа ("Челси", Бельгия) – 13

10. Денис Оньянго ("Мамелоди Сандаунз", Уганда) – 5

11. Петр Чех ("Арсенал", Чехия) – 4

12. Самир Ханданович ("Интер", Словения) – 2

13. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Германия) – 1.