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Мануэль Нойер признан лучшим вратарем года http://www.segodnya.ua/img/article/7832/57_main.1482763617.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/57_tn.1482763617.jpg Мир Голкипер "Баварии" получает приз четвертый раз кряду

Мануэль Нойер признан лучшим вратарем года

Сегодня, 16:42

Голкипер "Баварии" получает приз четвертый раз кряду

Нойер в игре. Фото AFP
Нойер в игре. Фото AFP

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших вратарей мира по итогам 2016 года. В четвертый раз кряду лучшим был признан голкипер "Баварии" Мануэль Нойер.

На второй строчке расположился Джанлуиджи Буффон из "Ювентуса", а третьим стал Руй Патрисиу, выступающий за "Спортинг".

1. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) – 156 баллов
2. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) – 91
3. Руй Патрисиу ("Спортинг", Португалия) – 50
4. Клаудио Браво ("Барселона"/"Манчестер Сити", Чили) – 45
5. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания) – 37
6. Ян Облак ("Атлетико", Словения) – 31
7. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция) – 29
8. Кейлор Навас ("Реал", Коста-Рика) – 18
9. Тибо Куртуа ("Челси", Бельгия) – 13
10. Денис Оньянго ("Мамелоди Сандаунз", Уганда) – 5
11. Петр Чех ("Арсенал", Чехия) – 4
12. Самир Ханданович ("Интер", Словения) – 2
13. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Германия) – 1.
футбол, Барселона, Петр Чех, Спортинг, IFFHS, Тибо Куртуа, Мануэль Нойер, Джанлуиджи Буффон, Давид Де Хеа

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Источник:

Championat.ru

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