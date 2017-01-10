Марадона: "Я разочарован Месси. Сидя дома и смотря телевизор ты не поборешься ни за что"

Между Роналду и Гризманном большая разница. А Месси мог бы составить конкуренцию

Диего Марадона прокомментировал отсутствие нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в штаб-квартире ФИФА во время церемонии вручения награды лучшему футболисту 2016 года

"Роналду выиграл, потому что Месси не смог приехать, но на самом деле у Криштиану было небольшое преимущество. В любом случае, выиграл тот, кто должен был выиграть.

Я не знаю, почему представители "Барселоны" не присутствовали на церемонии вручения столь важных призов. Думаю, приехав в Цюрих, он мог бы бороться лучше, чем в Барселоне".

Между Роналду и Гризманном большая разница. А вот если бы Месси был здесь, он мог бы составить конкуренцию. Я разочарован им. Сидя дома и смотря телевизор ты не поборешься ни за что ".