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Марадона: "Я разочарован Месси. Сидя дома и смотря телевизор ты не поборешься ни за что" http://www.segodnya.ua/img/article/7868/63_main.1484047981.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/63_tn.1484047981.jpg Мир Между Роналду и Гризманном большая разница. А Месси мог бы составить конкуренцию

Марадона: "Я разочарован Месси. Сидя дома и смотря телевизор ты не поборешься ни за что"

Сегодня, 13:32

Между Роналду и Гризманном большая разница. А Месси мог бы составить конкуренцию

Диего Марадона. Фото AFP
Диего Марадона. Фото AFP

Диего Марадона прокомментировал отсутствие нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в штаб-квартире ФИФА во время церемонии вручения награды лучшему футболисту 2016 года

"Роналду выиграл, потому что Месси не смог приехать, но на самом деле у Криштиану было небольшое преимущество. В любом случае, выиграл тот, кто должен был выиграть.

Я не знаю, почему представители "Барселоны" не присутствовали на церемонии вручения столь важных призов. Думаю, приехав в Цюрих, он мог бы бороться лучше, чем в Барселоне".

Между Роналду и Гризманном большая разница. А вот если бы Месси был здесь, он мог бы составить конкуренцию. Я разочарован им. Сидя дома и смотря телевизор ты не поборешься ни за что ".
футбол, Лионель Месси, Диего Марадона, FIFA's Best

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