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Мария Шарапова сделала планку верхом на фанатах http://www.segodnya.ua/img/article/7835/49_main.1482841902.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/49_tn.1482841902.jpg Мир Теннисистка предупредила своих поклонников, что на Рождество много кушала

Мария Шарапова сделала планку верхом на фанатах

Вчера, 14:27

Теннисистка предупредила своих поклонников, что на Рождество много кушала

Мария Шарапова возле елочки. Фото Instagram
Мария Шарапова возле елочки. Фото Instagram

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова отправилась в Австралию, чтобы встретиться со своими болельщиками.

"Это два самых больших моих поклонника, Дженнифер и Эйми. Они тренируются каждый день и хотели, чтобы мы сделали планку вместе. Я предупреждала их, что за последние два дня мое потребление пищи было чрезмерным, но это их не испугало", – подписала фото в соцсетях теннисистка.

Напомним, 29-летняя Шарапова не выходила на корт с января этого года. Она отбывает дисквалификацию за употребление мельдония и сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

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теннис, Мария Шарапова, теннисистка

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Источник:

Сегодня|Спорт

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