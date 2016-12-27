Мария Шарапова сделала планку верхом на фанатах

Теннисистка предупредила своих поклонников, что на Рождество много кушала

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова отправилась в Австралию, чтобы встретиться со своими болельщиками.

"Это два самых больших моих поклонника, Дженнифер и Эйми. Они тренируются каждый день и хотели, чтобы мы сделали планку вместе. Я предупреждала их, что за последние два дня мое потребление пищи было чрезмерным, но это их не испугало", – подписала фото в соцсетях теннисистка.

Напомним, 29-летняя Шарапова не выходила на корт с января этого года. Она отбывает дисквалификацию за употребление мельдония и сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.