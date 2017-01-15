Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Кубке мира в Рупольдинге

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Фуркад в воскресной гонке преодолел 12,5 км за 33 минуты 57,5 секунды, допустив три промаха на огневых рубежах. Вторым стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен (без промахов; +18,3 секунды). Замкнул тройку чех Михал Крчмарж (без промахов; +19,5).

Лучший украинский результат – 18-е место Дмитрия Пидручного.

Результаты мужской гонки преследования в Рупольдинге:

1. Мартен Фуркад (0+2+1+0) 33:57.5

2. Эмиль Свендсен (0+0+0+0) +18.3

3. Михал Крчмар (0+0+0+0) +19.5

...

18. Дмитрий Пидручный (1+0+2+0) +1:08.9

27. Артем Прима (1+0+0+0) +1:34.7

46. Сергей Семенов (0+2+2+0) +3:56.5