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Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Кубке мира в Рупольдинге http://www.segodnya.ua/img/article/7883/63_main.1484480388.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/63_tn.1484480388.jpg Мир Лучший украинский результат – 18-е место Дмитрия Пидручного

Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Кубке мира в Рупольдинге

Сегодня, 13:39

Лучший украинский результат – 18-е место Дмитрия Пидручного

Мартен Фуркад. Фото AFP
Мартен Фуркад. Фото AFP

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Фуркад в воскресной гонке преодолел 12,5 км за 33 минуты 57,5 секунды, допустив три промаха на огневых рубежах. Вторым стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен (без промахов; +18,3 секунды). Замкнул тройку чех Михал Крчмарж (без промахов; +19,5).

Лучший украинский результат – 18-е место Дмитрия Пидручного.

Результаты мужской гонки преследования в Рупольдинге:

1. Мартен Фуркад (0+2+1+0) 33:57.5
2. Эмиль Свендсен (0+0+0+0) +18.3
3. Михал Крчмар (0+0+0+0) +19.5
...
18. Дмитрий Пидручный (1+0+2+0) +1:08.9
27. Артем Прима (1+0+0+0) +1:34.7
46. Сергей Семенов (0+2+2+0) +3:56.5
Кубок мира по биатлону, Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Мартен Фуркад, Эмиль Свендсен

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Источник:

Сегодня|Спорт

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