Мать и дочь погибли в сауне из-за сломанной дверной ручки

Женщины пытались разбить окошко в двери, чтобы спастись от жары и привлечь внимание, но безуспешно

В Чехии 65-летняя женщина и ее 45-летняя дочь погибли от жары в сауне после того, как оказались заперты там на полтора часа из-за сломавшейся дверной ручки.

Трагедия случилась в городе Йичин к северо-востоку от Праги. Женщины пошли в сауну, находясь в доме у знакомой. После их длительного отсутствия хозяйка дома пошла за гостями и обнаружила обеих женщин бездыханными на полу в cауне, сообщает Daily Mail.

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Прибывшие медики смогли только констатировать смерть матери и дочери. Сообщается, что после того, как сломалась ручка, женщины пытались разбить окошко в двери, чтобы спастись от жары и привлечь внимание, но безрезультатно.