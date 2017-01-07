Матчи НХЛ могут пройти в Китае

Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает возможность проведения матчей регулярного чемпионата в Китае, об этом заявил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

Позже в январе у Дэйли запланирован визит в Китай, где он надеется получить представление о степени целесообразности такого варианта.

"Вероятно, сначала речь пойдет о предсезонных играх, а затем потенциально возможно проведение игр регулярного чемпионата. Мы работаем над возможностью потенциально начать реализацию этого плана уже в следующем году, и после визита в Китай мы будем знать намного больше о том, насколько это осуществимо", – сказал Дэйли.

В настоящее время в Китае проводятся матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одним из участников турнира является пекинский "Куньлунь".