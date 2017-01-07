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Матчи НХЛ могут пройти в Китае http://www.segodnya.ua/img/article/7861/42_main.1483777693.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/42_tn.1483777693.jpg Мир НХЛ рассматривает возможность проведения матчей регулярного чемпионата в Китае

Матчи НХЛ могут пройти в Китае

Сегодня, 12:30

НХЛ рассматривает возможность проведения матчей регулярного чемпионата в Китае

Матчи регулярного чемпионата НХЛ через несколько лет могут пройти в Китае. Фото AFP
Матчи регулярного чемпионата НХЛ через несколько лет могут пройти в Китае. Фото AFP

Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает возможность проведения матчей регулярного чемпионата в Китае, об этом заявил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

Позже в январе у Дэйли запланирован визит в Китай, где он надеется получить представление о степени целесообразности такого варианта.

"Вероятно, сначала речь пойдет о предсезонных играх, а затем потенциально возможно проведение игр регулярного чемпионата. Мы работаем над возможностью потенциально начать реализацию этого плана уже в следующем году, и после визита в Китай мы будем знать намного больше о том, насколько это осуществимо", – сказал Дэйли.

В настоящее время в Китае проводятся матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одним из участников турнира является пекинский "Куньлунь".
НХЛ

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РСпорт

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