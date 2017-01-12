Матч за звание чемпиона мира по шахматам хочет принять Осло

Следующий матч на первенство мира по шахматам может пройти в Осло. Норвежские организаторы решили подать заявку в ФИДЕ на проведение соревнования.

Напомним, в матче действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен встретится с победителем турнира претендентов, который пройдет в марте следующего года.

Ранее живущему в столице Норвегии Карлсену для завоевания и защиты шахматной короны приходилось ездить далеко: в 2013-м – в Ченнай, годом позже – в Сочи, а в 2016-м – в Нью-Йорк.