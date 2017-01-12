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Матч за звание чемпиона мира по шахматам хочет принять Осло http://www.segodnya.ua/img/article/7875/28_main.1484213031.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/28_tn.1484213031.jpg Мир Сейчас шахматной короной владеет норвежец Магнус Карлсен

Матч за звание чемпиона мира по шахматам хочет принять Осло

Сегодня, 11:19

Сейчас шахматной короной владеет норвежец Магнус Карлсен

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. Фото AFP
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. Фото AFP

Следующий матч на первенство мира по шахматам может пройти в Осло. Норвежские организаторы решили подать заявку в ФИДЕ на проведение соревнования.

Напомним, в матче действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен встретится с победителем турнира претендентов, который пройдет в марте следующего года.

Ранее живущему в столице Норвегии Карлсену для завоевания и защиты шахматной короны приходилось ездить далеко: в 2013-м – в Ченнай, годом позже – в Сочи, а в 2016-м – в Нью-Йорк.
шахматы, чемпионат мира, Магнус Карлсен

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Источник:

chess-news.ru

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