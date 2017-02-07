Мавзолей Ленина в Москве закроют на два месяца

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве закроют для посетителей с середины февраля на два месяца. В это время специалисты будут работать с телом вождя, в частности его перебальзамируют и оденут в новый костюм, сообщает "112 Украина" со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ.

"В период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года мавзолей Ленина будет закрыт для доступа посетителей. В этот период специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений работают с забальзамированным телом Ленина, раз в несколько лет вождю меняют костюм", – говорится в сообщении.

Кроме этого отмечается, что во время биохимических работ в самом Мавзолее будет проведено тестирование установленной там аппаратуры.

Примечательно, в обычные дни Мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

Мавзолей Ленина – памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлёвской стены в Москве, где с 1924 года покоится тело Владимира Ильича Ленина. Согласно официальной версии советской историографии, идея не захоронить тело Ленина, а сохранить его и поместить в саркофаг, возникла в среде рабочих и рядовых членов большевистской партии.

Памятником истории Мавзолей Ленина стал в 1974 году. В 1990 году его как часть ансамбля Красной площади и Кремля включили в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 1995 году Мавзолей отнесен к объектам исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.