Мавзолей Ленина в Москве закроют на два месяца

Сегодня, 15:20

Тело Ленина планируют переодеть в новый костюм, также плаируют протестировать аппаратуру мавзолея

Мавзолей Ленина. Фото: mygazeta.com
Мавзолей Ленина. Фото: mygazeta.com

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве закроют для посетителей с середины февраля на два месяца. В это время специалисты будут работать с телом вождя, в частности его перебальзамируют и оденут в новый костюм, сообщает "112 Украина" со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ.

"В период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года мавзолей Ленина будет закрыт для доступа посетителей. В этот период специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений работают с забальзамированным телом Ленина, раз в несколько лет вождю меняют костюм", – говорится в сообщении.

Кроме этого отмечается, что во время биохимических работ в самом Мавзолее будет проведено тестирование установленной там аппаратуры.

Примечательно, в обычные дни Мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

Мавзолей Ленина – памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлёвской стены в Москве, где с 1924 года покоится тело Владимира Ильича Ленина. Согласно официальной версии советской историографии, идея не захоронить тело Ленина, а сохранить его и поместить в саркофаг, возникла в среде рабочих и рядовых членов большевистской партии.

Памятником истории Мавзолей Ленина стал в 1974 году. В 1990 году его как часть ансамбля Красной площади и Кремля включили в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 1995 году Мавзолей отнесен к объектам исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.
москва, Ленин, костюм, мавзолей, саркофаг, ЮНЕСКО, закроют

Вы сейчас просматриваете новость "Мавзолей Ленина в Москве закроют на два месяца". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

В Харькове определили победителя конкурса на лучший проект памятного знака на площади Свободы. Фото: city.kharkov.ua

Страсти вокруг памятника в Харькове: пикет, суд и гневные петиции

Вчера, 18:12

Служители Фемиды рассмотрят иск с требованием признать незаконным блиц-конкурс проектов

Мир

В Сирии из минометов обстреляли российское посольство. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Сирии из минометов обстреляли российское посольство

3 Февраля, 22:53

В результате обстрела жертв нет, однако нанесен материальный ущерб

Мир

В сети появилось видео похорон экс-главаря "ЛНР" Болотова

1 Февраля, 10:42

Проститься с боевиком пришли более 100 человек 

Донбасс

Дмитрий Песков не смог ответить за слова. Фото: news-front.info

Песков обвинил Киев в невыполнении "Минска-2", но не смог доказать

31 Января, 12:37

В Кремле считают, что в усилении обстрелов боевиками украинских военных и мирных жителей на Донбассе виновата украинская сторона

Политика

Петр Порошенко и Зигмар Габриэль. Фото: president.gov.ua

Порошенко и новый глава МИД Германии обсудили ситуацию на Донбассе

30 Января, 19:21

Президент Украины выразил обеспокоенность значительными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских боевиков

Мир

Аэропорт в Москве. Фото: ТВ Центр

В Москве отменены и задерживаются более 20 авиарейсов

27 Января, 02:46

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Мир

Фото: ТАСС

Брат Сущенко в Москве запуган - адвокат

25 Января, 11:35

Очередной суд о продлении ареста украинского журналиста пройдет в РФ

Мир

Солдат Росгвардии упал на рельсы в метро Москвы. Фото: ТАСС

Солдат Росгвардии упал на рельсы в метро Москвы

21 Января, 16:57

В результате падения боец получил ушибы и травмы, неопасные для жизни

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Московские клубы закатывают вечеринки в честь инаугурации Трампа - СМИ

20 Января, 10:49

Как сообщается, в некоторых магазинах российской столицы по этому случаю ввели скидки

Мир

Владимир Путин. Фото: ТАСС

"Ему виднее": россияне прокомментировали заявление Путина о "лучших в мире" русских проститутках

19 Января, 11:12

Большинство респондентов, не сдерживая улыбки, заявили, что "в РФ все самое лучшее"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования