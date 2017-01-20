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Медведев обвинил Обаму в ухудшении отношений США и РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7900/12_main.1484874077.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/12_tn.1484874077.jpg Мир По словам премьера РФ, "российско-американские отношения полностью деградировали"

Медведев обвинил Обаму в ухудшении отношений США и РФ

Сегодня, 06:35

По словам премьера РФ, "российско-американские отношения полностью деградировали"

Дмитрий Медведев. Фото: facebook.com/Dmitry.Medvedev
Дмитрий Медведев. Фото: facebook.com/Dmitry.Medvedev

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал итоги работы президента США Барака Обамы "крайне противоречивыми", заявив, что к концу второго срока президента Обамы "российско-американские отношения полностью деградировали", – передает "Зеркало недели".

"Администрация Обамы разрушила отношения США и России, доведя их до низшей точки за последние десятилетия. Это ее главная внешнеполитическая ошибка, которая навсегда осталась в истории", – написал Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.

Он заявил, что подобный разговор недопустим со страной – постоянным членом СБ ООН, поскольку Россия "не банановая республика".

"Давление на нашу страну достигло беспрецедентных масштабов. Непродуманные экономические санкции, которые никому ничего не дали, сведя практически на нет наше сотрудничество. Какие-то смешные личные ограничения, которых никто не заметил", – продолжил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр РФ заявил, что Россия "надеется на разум" во время президентства избранного главы США Дональда Трампа, гарантировав готовность Москвы "изменить отношения к лучшему".
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