Мексика наотрез отказалась платить за "стену Трампа"

Власти Мексики не будут платить за строительство на границе с США стены, которую намерен построить избранный американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил президент Мексики Энрике Пенья Ньето, передает Reuters.

Мексика будет вкладывать средства в более безопасную границу, добавил Пенья Ньето. Он отметил, что правительство США разделяет ответственность за мигрантов, а также должно принимать меры, чтобы остановить поток на юг незаконного оружия и незаконных денежных средств, с помощью которых финансируется организованная преступность в Мексике.

О том, что власти Мексики отказались платить за стену, которую намеревается построить Дональд Трамп, чтобы остановить нелегальную иммиграцию также заявлял глава МИД Мексики Луис Видегарай.

По словам Трампа, все расходы, которые понесет Мексика при строительстве стены США, возместят позже. Телеканал CNN со ссылкой на источники в палате представителей конгресса США сообщал, что избранный президент США может запросить финансирование для строительства стены из федерального бюджета в апреле этого года.

О своем желании построить стену на американо-мексиканской границе Трамп заявил в ходе своей избирательной кампании. Ранее он назвал США — "свалкой для Мексики", а многих иммигрантов, которые приехали в США — преступниками и контрабандистами.