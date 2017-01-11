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Мексиканский песо обновил рекордный минимум на фоне выступления Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7874/9_main.1484158089.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/9_tn.1484158089.jpg Мир В ходе предвыборной кампании Трамп призывал к введению спецпошлин на экспорт товаров из Мексики

Мексиканский песо обновил рекордный минимум на фоне выступления Трампа

Сегодня, 20:13

В ходе предвыборной кампании Трамп призывал к введению спецпошлин на экспорт товаров из Мексики

Мексиканский песо. Фото: forexposting.ru
Мексиканский песо. Фото: forexposting.ru

Мексиканский песо в среду обновил рекордный минимум в паре с долларом США на фоне первой с июля пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Bloomberg, курс американской валюты впервые поднялся выше 20 песо – до 22,0346/$1.

В прошлом году мексиканская валюта продемонстрировала худшую динамику среди наиболее торгуемых валют мира, подешевев на 20% в паре с долларом. С начала 2016 года песо потерял еще 6% стоимости, уступая по темпам падения лишь турецкой лире.

Банк Мексики в первые дни января проводил интервенции на валютном рынке с целью защитить нацвалюту от дальнейшего ослабления, потратив на эти цели на прошлой неделе более $1,8 млрд.

В ходе предвыборной кампании Трамп призывал к введению спецпошлин на экспорт товаров из Мексики, репатриации производства американских компаний и сокращению числа работающих в США мексиканцев, которые переводят на родину порядка $26 млрд в год.
банк, Мексика, валюта, трамп, песо

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Источник:

Интерфакс

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